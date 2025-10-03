Muere una mujer de 35 años tras ser apuñalada en plena vía pública en La Mojonera, Almería

Terrible semana la que están viviendo en la comarca almeriense del Poniente. El domingo se encontró un cadáver con signos de violencia, y este jueves ha fallecido una mujer tras haber recibido varias puñaladas. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

A las 20:30 horas, los servicios de Emergencia 112 recibieron una llamada proveniente de la localidad de La Mojonera (Almería), alertando que una persona había resultado herida y requerían de asistencia sanitaria.

Los sanitarios, junto con la Guardia Civil y Policía Local, se personaron en el lugar, cerca de una zona de invernaderos, donde encontraron a la herida sangrando a causa de las puñaladas en la calle Lavaderos. Finalmente, solo pudieron certificar su muerte, activando el protocolo para levantar el cuerpo sin vida.

La víctima, era una mujer de 35 años, que vivía con otras chicas en un piso compartido. La Guardia Civil ha abierto una investigación, donde en un primer momento se barajaba la hipótesis de que se tratase de un caso de violencia de género, aunque la fallecida no estuviera registra en el sistema de protección Viogén. Sin embargo, hasta el momento y con la información recabada, las pesquisas señalan hacia otras líneas de investigación diferentes.

El cuerpo sin vida ha sido trasladado al instituto de medicina legal (IML) para practicarle la autopsia y así recopilar otros indicios que puedan dar con la causa del apuñalamiento. Mientras tanto, las autoridades rastrean la zona y entrevistas a posibles testigos. Cabe destacar, que en la parte exterior de un vehículo cercano al lugar de los hechos se han encontrado restos de sangre.

Segunda víctima en Almería

Sin embargo, en otro municipio de Almería, el cadáver de Antonio Campos, de 54 años, apareció el el maletero de su propio coche en El Ejido. La víctima presentaba signos de violencia y el cuerpo estaba maniatado. El pasado jueves la Guardia Civil detuvo al presunto responsable del homicidio.

Se trata de un hombre de 23 años y que según el subdelegado del Gobierno de Almería, José María Martín, "será puesto a disposición judicial" mientras la causa "sigue abierta y está decretado el secreto de sumario".

Todo comenzó cuando la hermana de la víctima denunció su desaparición tras no saber nada de él desde las 21:00 horas del sábado. La última vez que había sido visto fue conduciendo su vehículo. Las autoridades activaron de inmediato un operativo de búsqueda, y fue esa misma madrugada cuando encontraron el cadáver en el maletero.

