¿Y si el hijo de Pelin no es de Ferit? La duda que lo cambia todo en Una nueva vida

La vida de nuestros protagonistas está a punto de ponerse patas arriba. El próximo domingo, la duda sobre la paternidad del bebé de Pelin lo cambiará todo.

Pelin está jugando con fuego. Mientras todos en la mansión Korhan creen en su versión, la duda sobre la paternidad de su bebé lo cambia todo. ¿Dice la verdad o lleva meses mintiendo?

El regreso de Serter provoca un auténtico terremoto. Zerrin no puede evitarlo y se pregunta lo que todos temen: ¿y si el hijo que espera Pelin no es de Ferit, sino de Serter?

Desesperado por conocer la verdad, Serter se enfrenta a ella y la obliga a ir a un laboratorio para hacerse la prueba definitiva. Pero Pelin no piensa rendirse tan fácilmente.

¿Está mintiendo a los Korhan? ¿Saldrá a la luz el verdadero padre del bebé? Una nueva vida, este domingo a las 22:00h en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya y descúbrelo todo en atresplayer.

Series

