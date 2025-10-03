Antena 3 LogoAntena3
Negligencia médica

Ana cuenta cómo una anestesia provocó una discapacidad del 90% en su hijo: "Alivia que se demuestre que teníamos razón"

Su hijo era alérgico al huevo, un ingrediente que incluía la anestesia que le administraron durante una resonancia. Aquello le provocó una reacción alérgica que desembocó en una discapacidad del 90% y hoy consiguen hacer justicia.

Ana

La vida de Adrián se truncó por completo por una resonancia magnética. Una negligencia médica en el proceso le provocó una discapacidad del 90% por la que su madre Ana lleva años luchando y que le dejó sin poder andar ni hablar.

La sedación que le puso el anestesista contenía lecticina de huevo, algo a lo que Adrián era alérgico y que parece que pasó desapercibido en el hospital. Aquella reacción le provocó una parada cardiorrespiratoria que derivó en un daño cerebral irreparable.

Trece años después, Ana ha conseguido hacer justicia y que la justicia le dé la razón, obligando a repararles con 1.200.000 euros. "Alicia que se demuestre que teníamos razón", nos cuenta.

Sin embargo, pese a haber llevado la lucha hasta el final y haber logrado hacer justicia, Ana advierte: hay algo que siempre será irreparable, la vida de su hijo y el dolor de la familia.

