Actuación | Audiciones

Andrés James pone ritmo cubano en La Voz y se une al equipo de Sebastián Yatra

El talent cumplió su sueño de entrar en el programa al cantar ‘Chan Chan’ de Buena Vista Social Club en las Audiciones a ciegas.

Andrés James, talent de La Voz

Celia Gil
Andrés James llegó al escenario de La Voz con la ilusión de cumplir un sueño. Profesor de baile y entrenador personal, compagina su vida con la música y decidió presentarse al programa en honor a su madre.

El talent eligió un clásico: ‘Chan Chan’ de Buena Vista Social Club, con el que llenó el plató de energía y sabor cubano. Su actuación puso en pie a Sebastián Yatra, que esperó hasta el último momento para pulsar el botón y quedarse con él en su equipo.

Los coaches celebraron la decisión y destacaron el color y la vitalidad que Andrés llevó al escenario. Finalmente, el colombiano se llevó una de las voces más carismáticas de la noche, sumando a Andrés James a su equipo en un momento lleno de alegría y ritmo.

Actuación | Audiciones

¡Momentazo en La Voz! Este talent hace cantar y bailar ‘Tacones rojos’ a Sebastián Yatra

Pere, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Pere no convence a los coaches de La Voz con su actuación: “No quiero que esto te desmotive”

Ningún coach ha girado su silla tras su interpretación de ‘Arcade’ de Duncan Laurence en las Audiciones a ciegas.

Mar, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Los coaches se rinden ante el talento de Mar en La Voz: “Tienes algo mágico”

Para su Audición a ciegas eligió el tema ‘Me hubiese gustado’ de Noreh y Zhamira Zambrano, una canción que interpretó con delicadeza y mucha sensibilidad, conquistando a todo el plató.

Ferran, talent de La Voz

Ferran regresa a La Voz tras su paso por la versión Kids con un tema de Olivia Rodrigo

Mika y Antony

Mika apuesta por Antony gracias al botón del arrepentimiento: “Los nervios pueden tener ese efecto”

Antony Vallejo, talent de La Voz

Antony Vallejo interpreta ‘Heaven’ con la guitarra desafinada y causa desconcierto entre los coaches

