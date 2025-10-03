Andrés James pone ritmo cubano en La Voz y se une al equipo de Sebastián Yatra

Andrés James llegó al escenario de La Voz con la ilusión de cumplir un sueño. Profesor de baile y entrenador personal, compagina su vida con la música y decidió presentarse al programa en honor a su madre.

El talent eligió un clásico: ‘Chan Chan’ de Buena Vista Social Club, con el que llenó el plató de energía y sabor cubano. Su actuación puso en pie a Sebastián Yatra, que esperó hasta el último momento para pulsar el botón y quedarse con él en su equipo.

Los coaches celebraron la decisión y destacaron el color y la vitalidad que Andrés llevó al escenario. Finalmente, el colombiano se llevó una de las voces más carismáticas de la noche, sumando a Andrés James a su equipo en un momento lleno de alegría y ritmo.