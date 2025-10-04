Avance
La próxima semana llegamos al ecuador de las Audiciones de La Voz: “No quieras que te odie”
Poco a poco los coaches van completando sus equipos y cada vez tienen que afinar más el oído para no perder a las mejores voces de la edición.
La tensión entre coaches sube de nivel en el próximo programa de La Voz. Tras una tercera gala marcada por actuaciones inolvidables en la que Malú sigue a la cabeza, la cuarta noche de Audiciones a ciegas se presenta como una de las más intensas de la temporada.
Con equipos cada vez más completos, cada giro de silla puede cambiar el rumbo de un talent y desatar enfrentamientos entre los coaches. Las frases lo dicen todo: “No quieres que te odie”, se escucha a Malú en este avance, reflejando la rivalidad y la pasión con la que Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra defienden cada voz.
Además, el público podrá disfrutar de actuaciones que traerán frescura, emoción y estilos muy distintos. Desde jóvenes talentos que pisan por primera vez un escenario, hasta artistas que llegan con experiencia internacional, cada Audición promete generar debate y dejar a los coaches con decisiones al límite.
