La próxima semana llegamos al ecuador de las Audiciones de La Voz: “No quieras que te odie”

Poco a poco los coaches van completando sus equipos y cada vez tienen que afinar más el oído para no perder a las mejores voces de la edición.

Yatra

Celia Gil
Publicado:

La tensión entre coaches sube de nivel en el próximo programa de La Voz. Tras una tercera gala marcada por actuaciones inolvidables en la que Malú sigue a la cabeza, la cuarta noche de Audiciones a ciegas se presenta como una de las más intensas de la temporada.

Con equipos cada vez más completos, cada giro de silla puede cambiar el rumbo de un talent y desatar enfrentamientos entre los coaches. Las frases lo dicen todo: “No quieres que te odie”, se escucha a Malú en este avance, reflejando la rivalidad y la pasión con la que Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra defienden cada voz.

Además, el público podrá disfrutar de actuaciones que traerán frescura, emoción y estilos muy distintos. Desde jóvenes talentos que pisan por primera vez un escenario, hasta artistas que llegan con experiencia internacional, cada Audición promete generar debate y dejar a los coaches con decisiones al límite.

Coaches de La Voz

El reto más divertido de La Voz: adivinar canciones de los coaches… ¡con un despiste inesperado!

Pablo López

Malú arrasa, Mika pisa fuerte y Pablo se adelanta a Yatra en la tercera noche de La Voz

Yatra

Carolina, talent de La Voz

“No podías quedarte fuera”: Malú se hace con la voz lírica de Carolina a pesar de las complicaciones

Adrián, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Adrián derrocha energía ‘Crazy’, pero no logra conquistar a los coaches de La Voz

Marta, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

El francés conquista en La Voz: Pablo y Mika pulsan a la vez por el talento de Marta

Eva, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Eva interpreta a Rozalén en La Voz, pero los coaches coinciden: le faltó fuerza en el escenario

La joven se presentó a las Audiciones a ciegas con ‘Dragón Rojo’, ofreciendo una versión muy personal. Sin embargo, los coaches coincidieron en que le faltó potencia para terminar de conquistar el escenario.

Noa, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Noa emociona con Christina Aguilera y se une al equipo de Sebastián Yatra en La Voz

La joven interpretó ‘The Voice Within’ de Christina Aguilera en una actuación muy especial que mantuvo a todos expectantes hasta el último segundo.

Cristina, talent de La Voz

Su primera vez en un escenario y conquista a Pablo López en el último segundo

Sebastián Yatra y Andrés

¡Momentazo en La Voz! Este talent hace cantar y bailar ‘Tacones rojos’ a Sebastián Yatra

Andrés James, talent de La Voz

Andrés James pone ritmo cubano en La Voz y se une al equipo de Sebastián Yatra

