Actuación | Audiciones
El francés conquista en La Voz: Pablo y Mika pulsan a la vez por el talento de Marta
La joven interpretó ‘Je Veux’ de Zaz y logró emocionar al plató. Pablo López y Mika se giraron al mismo tiempo en el último instante, pero finalmente la talent se decantó por el coach internacional.
Publicidad
Marta sorprendió en el escenario de La Voz con su interpretación de ‘Je Veux’ de Zaz, un tema en francés con el que derrochó frescura y personalidad. Su actuación mantuvo en vilo a los coaches hasta el último momento, cuando Pablo López y Mika pulsaron sus botones casi al mismo tiempo.
El coach internacional destacó la dificultad del reto que asumió Marta: “El francés es un idioma muy elegante y, aunque no ha sido una actuación perfecta, tienes la técnica”. Sus palabras pusieron en valor el riesgo y la entrega de la joven.
Finalmente, Marta anunció su decisión y se fue al equipo de Mika, convencida de que el artista internacional es el coach perfecto para seguir demostrando todo lo que vale en el concurso.
Publicidad