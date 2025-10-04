Antena 3 LogoAntena3
El francés conquista en La Voz: Pablo y Mika pulsan a la vez por el talento de Marta

La joven interpretó ‘Je Veux’ de Zaz y logró emocionar al plató. Pablo López y Mika se giraron al mismo tiempo en el último instante, pero finalmente la talent se decantó por el coach internacional.

Marta, talent de La Voz

Celia Gil
Publicado:

Marta sorprendió en el escenario de La Voz con su interpretación de ‘Je Veux’ de Zaz, un tema en francés con el que derrochó frescura y personalidad. Su actuación mantuvo en vilo a los coaches hasta el último momento, cuando Pablo López y Mika pulsaron sus botones casi al mismo tiempo.

El coach internacional destacó la dificultad del reto que asumió Marta: “El francés es un idioma muy elegante y, aunque no ha sido una actuación perfecta, tienes la técnica”. Sus palabras pusieron en valor el riesgo y la entrega de la joven.

Finalmente, Marta anunció su decisión y se fue al equipo de Mika, convencida de que el artista internacional es el coach perfecto para seguir demostrando todo lo que vale en el concurso.

