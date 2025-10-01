Alan cuenta cómo una voltereta en el instituto le cambió la vida: "Cuando caí no sentí dolor, pero de repente no me podía mover"

Alan vive en silla de ruedas por culpa de una mala caída en el instituto. A sus 17 años, decidió lanzarse a hacer una acrobacia que terminó provocándole una lesión medular irreversible.

"Todo ocurrió muy rápido y aún a día de hoy no sé por qué caí mal", nos cuenta. En aquel momento no sintió dolor, pero confiesa que una tensión eléctrica le recorrió el cuerpo entero: "No me podía mover".

Aquella voltereta le dejó tetrapléjico y cambió su vida por completo. Los médicos le dieron un año de rehabilitación, pero finalmente le dieron el peor de los diagnósticos: no podría volver a caminar.

"Te cambia todo, sobre todo la independencia", afirma Alan. Sin embargo, asegura que no pierde el optimismo y que no permite que el accidente le impida vivir.

Años más tarde, aquel accidente sigue presente en el día a día de Alan, que trata de concienciar de lo determinantes que son los riesgos que tomamos. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!