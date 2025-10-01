Antena 3 LogoAntena3
Historia de superación

Alan cuenta cómo una voltereta en el instituto le cambió la vida: "Cuando caí no sentí dolor, pero de repente no me podía mover"

A sus 17 años, Alan se quedó tetrapléjico por una acrobacia fallida en el instituto. Hoy, nos cuenta cómo un acto que creemos valiente puede cambiarnos la vida en un segundo.

Alan

Alan vive en silla de ruedas por culpa de una mala caída en el instituto. A sus 17 años, decidió lanzarse a hacer una acrobacia que terminó provocándole una lesión medular irreversible.

"Todo ocurrió muy rápido y aún a día de hoy no sé por qué caí mal", nos cuenta. En aquel momento no sintió dolor, pero confiesa que una tensión eléctrica le recorrió el cuerpo entero: "No me podía mover".

Aquella voltereta le dejó tetrapléjico y cambió su vida por completo. Los médicos le dieron un año de rehabilitación, pero finalmente le dieron el peor de los diagnósticos: no podría volver a caminar.

"Te cambia todo, sobre todo la independencia", afirma Alan. Sin embargo, asegura que no pierde el optimismo y que no permite que el accidente le impida vivir.

Años más tarde, aquel accidente sigue presente en el día a día de Alan, que trata de concienciar de lo determinantes que son los riesgos que tomamos. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

