Adrián derrocha energía ‘Crazy’, pero no logra conquistar a los coaches de La Voz
El talent ha interpretado este mítico tema con gran energía y experiencia. Aunque ninguno de los coaches pulsó el botón, todos coincidieron en valorar su talento y su potencial.
Adrián fue el siguiente talent en subirse al escenario de La Voz y lo hizo con un auténtico clásico: “Crazy” de Gnarls Barkley. Con fuerza, desparpajo y mucha experiencia, se entregó en cada nota para intentar conquistar a los coaches en las Audiciones a ciegas.
A pesar de su potente actuación, ninguno de los cuatro coaches pulsó el botón. Mika fue el primero en valorar su interpretación y reconoció su potencial, aunque apuntó algunos detalles técnicos: “Haces demasiados giros”, señaló.
Malú quiso animarlo destacando su fuerza y su personalidad sobre el escenario: “Está claro que eres un pedazo artista y no hay quien te pare”. Aunque no logró un puesto en ningún equipo, Adrián dejó huella con su estilo único y su enorme energía.
