Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

Adrián derrocha energía ‘Crazy’, pero no logra conquistar a los coaches de La Voz

El talent ha interpretado este mítico tema con gran energía y experiencia. Aunque ninguno de los coaches pulsó el botón, todos coincidieron en valorar su talento y su potencial.

Adrián, talent de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Adrián fue el siguiente talent en subirse al escenario de La Voz y lo hizo con un auténtico clásico: “Crazy” de Gnarls Barkley. Con fuerza, desparpajo y mucha experiencia, se entregó en cada nota para intentar conquistar a los coaches en las Audiciones a ciegas.

A pesar de su potente actuación, ninguno de los cuatro coaches pulsó el botón. Mika fue el primero en valorar su interpretación y reconoció su potencial, aunque apuntó algunos detalles técnicos: “Haces demasiados giros”, señaló.

Malú quiso animarlo destacando su fuerza y su personalidad sobre el escenario: “Está claro que eres un pedazo artista y no hay quien te pare”. Aunque no logró un puesto en ningún equipo, Adrián dejó huella con su estilo único y su enorme energía.

Noa, talent de La Voz

Noa emociona con Christina Aguilera y se une al equipo de Sebastián Yatra en La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Pablo López

Malú arrasa, Mika pisa fuerte y Pablo se adelanta a Yatra en la tercera noche de La Voz

Yatra

La próxima semana llegamos al ecuador de las Audiciones de La Voz: “No quieras que te odie”

Carolina, talent de La Voz

“No podías quedarte fuera”: Malú se hace con la voz lírica de Carolina a pesar de las complicaciones

Adrián, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Adrián derrocha energía ‘Crazy’, pero no logra conquistar a los coaches de La Voz

Marta, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

El francés conquista en La Voz: Pablo y Mika pulsan a la vez por el talento de Marta

Eva, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Eva interpreta a Rozalén en La Voz, pero los coaches coinciden: le faltó fuerza en el escenario

La joven se presentó a las Audiciones a ciegas con ‘Dragón Rojo’, ofreciendo una versión muy personal. Sin embargo, los coaches coincidieron en que le faltó potencia para terminar de conquistar el escenario.

Noa, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Noa emociona con Christina Aguilera y se une al equipo de Sebastián Yatra en La Voz

La joven interpretó ‘The Voice Within’ de Christina Aguilera en una actuación muy especial que mantuvo a todos expectantes hasta el último segundo.

Cristina, talent de La Voz

Su primera vez en un escenario y conquista a Pablo López en el último segundo

Sebastián Yatra y Andrés

¡Momentazo en La Voz! Este talent hace cantar y bailar ‘Tacones rojos’ a Sebastián Yatra

Andrés James, talent de La Voz

Andrés James pone ritmo cubano en La Voz y se une al equipo de Sebastián Yatra

Publicidad