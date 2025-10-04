Adrián derrocha energía ‘Crazy’, pero no logra conquistar a los coaches de La Voz

Adrián fue el siguiente talent en subirse al escenario de La Voz y lo hizo con un auténtico clásico: “Crazy” de Gnarls Barkley. Con fuerza, desparpajo y mucha experiencia, se entregó en cada nota para intentar conquistar a los coaches en las Audiciones a ciegas.

A pesar de su potente actuación, ninguno de los cuatro coaches pulsó el botón. Mika fue el primero en valorar su interpretación y reconoció su potencial, aunque apuntó algunos detalles técnicos: “Haces demasiados giros”, señaló.

Malú quiso animarlo destacando su fuerza y su personalidad sobre el escenario: “Está claro que eres un pedazo artista y no hay quien te pare”. Aunque no logró un puesto en ningún equipo, Adrián dejó huella con su estilo único y su enorme energía.