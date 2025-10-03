Tomás, pluriempleado por necesidad a los 60 años: "Lo hago para poder sobrevivir"

Más de medio millón de españoles reconocían tener más de un empleo en 2024. Esta cifra récord nos deja un 43% más de pluriempleados que hace 10 años.

Tomás es uno de ellos. A sus 60 años tiene dos trabajos porque si no es incapaz de llegar a fin de mes. "Lo hago para poder sobrevivir y poder tirar para delante", advierte.

Por las mañanas es transportista, con un sueldo base de 1.200 euros, y por las noches, trabaja como vigilante de seguridad: "En total me llegan 2.400 euros al mes".

Pese a que sus hijos son mayores, confiesa que tiene que pagar una hipoteca que con un solo sueldo no podría asumir. ¿Por qué su realidad es la de cada vez más trabajadores?