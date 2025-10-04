Eva interpreta a Rozalén en La Voz, pero los coaches coinciden: le faltó fuerza en el escenario

Eva eligió uno de los temas más especiales de Rozalén, ‘Dragón Rojo’ para enfrentarse a las Audiciones a ciegas de La Voz. Su actuación destacó por ser distinta y con un sello propio, aunque no terminó de convencer a los coaches por la falta de fuerza en algunos momentos clave.

Mika le dio un consejo directo: “Necesitas comerte el escenario mucho más”, mientras que Sebastián Yatra y Malú compartieron la misma opinión sobre la necesidad de proyectar más energía en la interpretación.

Pablo López quiso animarla subrayando su carisma: “Si cantas como sonríes y como transmites, te comes el mundo”. Aunque Eva no logró entrar en ningún equipo, dejó claro que tiene un estilo único y un gran potencial por seguir desarrollando.