Eva interpreta a Rozalén en La Voz, pero los coaches coinciden: le faltó fuerza en el escenario
La joven se presentó a las Audiciones a ciegas con ‘Dragón Rojo’, ofreciendo una versión muy personal. Sin embargo, los coaches coincidieron en que le faltó potencia para terminar de conquistar el escenario.
Eva eligió uno de los temas más especiales de Rozalén, ‘Dragón Rojo’ para enfrentarse a las Audiciones a ciegas de La Voz. Su actuación destacó por ser distinta y con un sello propio, aunque no terminó de convencer a los coaches por la falta de fuerza en algunos momentos clave.
Mika le dio un consejo directo: “Necesitas comerte el escenario mucho más”, mientras que Sebastián Yatra y Malú compartieron la misma opinión sobre la necesidad de proyectar más energía en la interpretación.
Pablo López quiso animarla subrayando su carisma: “Si cantas como sonríes y como transmites, te comes el mundo”. Aunque Eva no logró entrar en ningún equipo, dejó claro que tiene un estilo único y un gran potencial por seguir desarrollando.
