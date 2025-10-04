“No podías quedarte fuera”: Malú se hace con la voz lírica de Carolina a pesar de las complicaciones

Carolina subió al escenario de La Voz cargada de nervios y emoción para interpretar ‘Mononoke Hime’, un tema que puso en evidencia su impresionante voz lírica. Su actuación dejó a los coaches sorprendidos y descolocados, ya que este tipo de voces resultan complicadas de integrar en los equipos del programa.

Ante el despliegue vocal de la talent, Malú tomó la iniciativa y fue clara: “No podemos no darle”, aseguró antes de pulsar el botón. La coach madrileña quiso dejar claro que Carolina merecía estar dentro de la competición por la fuerza y singularidad de su interpretación.

“Tú hoy no tenías que quedarte fuera, y ya veremos cómo lo gestionamos”, añadió Malú, confirmando así que Carolina pasa a formar parte de su equipo. Con ello, la joven se convierte en una de las apuestas más originales de esta edición de La Voz.