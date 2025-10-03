Melyssa Pinto no hablara más de Mario Casas: "Mi caramelito está cerradito y no se lo va a comer nadie"

Melyssa Pinto ha sido protagonista de muchos titulares en los últimos meses debido a su relación con Mario Casas. Una relación que ambos han decidido mantener en la más estricta intimidad y no hablar públicamente de nada.

Cada vez que alguno de la pareja va a un sitio público y la prensa le pregunta sobre su noviazgo estos dan algún detalle, pero siempre todo muy por encima y guardándose las confirmaciones para ellos.

Ahora Melyssa volvía a un evento público ya que ha diseñado una colección de zapatos con Gioseppo, su sueño desde que es pequeña, y allí volvía a enfrentarse a las preguntas sobre su relación con Mario Casas. Era entonces cuando la influencer decidía hacer una reflexión al respecto de si mostrar o no su vida privada.

Melyssa Pinto presenta su colección | Gtres

"¿Qué os voy a contar que no sepáis? Si es que ya lo veis, entonces nada más que añadir", decía sobre si algún día harán pública esta relación. "Bueno, la verdad es que yo creo que en la vida hay muchas etapas y ahora mismo estoy en una en la que prefiero guardar bien guardadito todo lo que el corazón siente".

Respecto a si dará un paso más con el actor después de que se rumorease que quizás habían decidido vivir juntos después de que Mario pusiese en venta su casa, esta decía que: "Creo que los titulares que veo siempre, o el 90% de las veces, son bastante sensacionalistas o no explican completamente la verdad. Y la verdad es que al principio cuando leo algo que creo que es mentira o pienso que es mentira, me impacta. Entonces intento no leerlo".

Melyssa Pinto responde a la prensa | Gtres

Pero es que, además Melyssa dejaba claro que no va a dar detalles nunca sobre vida privada y hacía una reflexión al respecto. "Mira, hace poquito vi en Instagram una publicación en la que había un caramelo desenvuelto y otro envuelto, el que estaba desenvuelto había como muchas hormigas que se lo podían comer. Pues mi caramelito está cerradito, bien guardadito, y no se lo va a comer nadie".