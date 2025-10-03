Antena 3 LogoAntena3
¡Momentazo en La Voz! Este talent hace cantar y bailar ‘Tacones rojos’ a Sebastián Yatra

El coach no dudó en subirse al escenario para cantar uno de sus grandes éxitos junto a Andrés protagonizando este momento tan especial en el escenario.

Sebastián Yatra y Andrés

Celia Gil
La actuación de Andrés James en La Voz no solo le dio un puesto en el equipo de Sebastián Yatra, también regaló uno de los momentos más divertidos y emocionantes de la noche. El talent interpretó ‘Chan Chan’ de Buena Vista Social Club, conquistando al colombiano, que giró su silla en el último momento.

Tras su actuación, Andrés contó que es profesor de Zumba y que una de sus coreografías más exitosas es precisamente con el tema ‘Tacones Rojos’ de Sebastián Yatra. El coach no dudó ni un segundo en aceptar el reto y propuso cantarla juntos en el escenario.

El momento se convirtió en pura magia: Yatra cogió el micrófono y comenzó a cantar ‘Tacones Rojos’, mientras Andrés bailaba con toda su energía. El colombiano incluso trató de seguirle los pasos entre los aplausos del público, mientras el resto de coaches celebraban el espectáculo. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

Catalina talent de La Voz

Esta talent se come el escenario de La Voz con ‘Beautiful things’ y conquista a Mika

Eva, talent de La Voz

Eva interpreta a Rozalén en La Voz, pero los coaches coinciden: le faltó fuerza en el escenario

Noa, talent de La Voz

Noa emociona con Christina Aguilera y se une al equipo de Sebastián Yatra en La Voz

Cristina, talent de La Voz

Su primera vez en un escenario y conquista a Pablo López en el último segundo

Andrés James, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Andrés James pone ritmo cubano en La Voz y se une al equipo de Sebastián Yatra

Pere, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Pere no convence a los coaches de La Voz con su actuación: “No quiero que esto te desmotive”

Ningún coach ha girado su silla tras su interpretación de ‘Arcade’ de Duncan Laurence en las Audiciones a ciegas.

Mar, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Los coaches se rinden ante el talento de Mar en La Voz: “Tienes algo mágico”

Para su Audición a ciegas eligió el tema ‘Me hubiese gustado’ de Noreh y Zhamira Zambrano, una canción que interpretó con delicadeza y mucha sensibilidad, conquistando a todo el plató.

Ferran, talent de La Voz

Ferran regresa a La Voz tras su paso por la versión Kids con un tema de Olivia Rodrigo

Mika y Antony

Mika apuesta por Antony gracias al botón del arrepentimiento: “Los nervios pueden tener ese efecto”

Antony Vallejo, talent de La Voz

Antony Vallejo interpreta ‘Heaven’ con la guitarra desafinada y causa desconcierto entre los coaches

