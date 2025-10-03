¡Momentazo en La Voz! Este talent hace cantar y bailar ‘Tacones rojos’ a Sebastián Yatra

La actuación de Andrés James en La Voz no solo le dio un puesto en el equipo de Sebastián Yatra, también regaló uno de los momentos más divertidos y emocionantes de la noche. El talent interpretó ‘Chan Chan’ de Buena Vista Social Club, conquistando al colombiano, que giró su silla en el último momento.

Tras su actuación, Andrés contó que es profesor de Zumba y que una de sus coreografías más exitosas es precisamente con el tema ‘Tacones Rojos’ de Sebastián Yatra. El coach no dudó ni un segundo en aceptar el reto y propuso cantarla juntos en el escenario.

El momento se convirtió en pura magia: Yatra cogió el micrófono y comenzó a cantar ‘Tacones Rojos’, mientras Andrés bailaba con toda su energía. El colombiano incluso trató de seguirle los pasos entre los aplausos del público, mientras el resto de coaches celebraban el espectáculo. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!