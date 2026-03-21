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Trucos sencillos para ahorrar en gasolina ante la subida de precios por la guerra

El economista Luis Garvía nos cuenta cómo podemos ahorrar en gasolina con unos sencillos cambios en nuestra rutina, como moderar la velocidad o buscar gasolineras que no estén en autopistas.

Gasolina

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El aumento del precio del combustible derivado de la tensión internacional ante la guerra en Irán, está afectando directamente al bolsillo de los conductores. En Por eso, aplicar pequeños cambios en la conducción y el mantenimiento de los coches puede suponer un ahorro significativo, incluso de hasta 40 euros por depósito en un coche medio.

Según el economista Luis Garvía, uno de los factores más determinantes es la velocidad. Reducir de 120 km/h a 90 km/h puede disminuir notablemente el consumo: de unos 7,5 litros a aproximadamente 5,5 litros, lo que se traduce en un ahorro inmediato en cada trayecto largo.

También es clave prestar atención al estado de los neumáticos. Un mantenimiento deficiente no solo compromete la seguridad, sino que puede aumentar el consumo entre un 3% y un 5%. A esto se suma el uso del aire acondicionado, que conviene moderar para evitar un gasto innecesario de combustible.

Por último, elegir bien dónde repostar marca la diferencia. Las gasolineras en autopistas suelen ser más caras, pudiendo encarecer el llenado hasta en 10 euros más. ¡Dale al play para ver todos los consejos!

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