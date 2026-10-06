Alya toma una decisión drástica En tierra lejana ante el sacrificio de Cihan por Boran

El enfrentamiento estalla cuando Cihan mantiene su decisión de someterse al trasplante pese al riesgo. Alya cree que su marido prefiere poner su vida en peligro antes que afrontar la situación con Boran.

Dolida al pensar qué ocurriría con ella y Cihan Deniz si él muriera, la doctora decide marcharse. Cihan intenta detenerla recordándole que Boran los necesita, pero ella sentencia En tierra lejana: "A mí ya no me necesitas".