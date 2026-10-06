La jugada maestra de Sofi en La ruleta de la suerte: resuelve desde cero y suma 600 euros

Sofi ha recibido el panel de Ruth sin ninguna consonante descubierta y ha comenzado utilizando Todas las vocales. Después, ha hecho girar la ruleta y ha caído en la casilla de 150 euros.

Lejos de conformarse, la concursante ha usado Doble letra para elevar su marcador hasta los 600 euros. Con la estrategia completada, ha resuelto el panel y ha recibido el aplauso del público de La ruleta de la suerte.