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Un nuevo brote de Covid inunda las consultas: "Llevo casi tres semanas enfermo"

Se triplica la incidencia por Covid en nuestro país. Alfredo Suárez, un redactor de Y ahora Sonsoles nos cuenta cómo se encuentra tras casi tres semanas en cama. ¿Cuáles son los síntomas de esta nueva cepa?

Covid

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Sara Sanz Navarro
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El Covid vuelve, aunque no con la misma fuerza y amenaza que lo hizo hace seis años. Esta vez, un nuevo brote inunda las consultas y se triplica la incidencia. Pese a que esta nueva cepa parece escapar del control inmunológico de las vacunas administradas hasta el momento, sus efectos no son graves, a excepción de los pacientes vulnerables o inmunodeprimidos.

Alfredo Suárez es redactor de Y ahora Sonsoles y se ha contagiado de Covid. Este lleva casi tres semanas enfermo y nos ha contado cómo son los síntomas. "Tengo dolor en las articulaciones y los huesos y un hormigueo en la piel que se extiende por todo el cuerpo e, incluso, por la cara", señala Alfredo.

Sin embargo, Alfredo confiesa que lo peor es lo mucho que se está alargando la enfermedad. "No hay ninguna evolución, incluso van a más los síntomas", asegura. ¡Te contamos todos los detalles de este nuevo brote en el vídeo de arriba!

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