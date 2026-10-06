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SUEÑOS DE LIBERTAD
Marta descubre el beso de Bianca a Fina en Sueños de libertad y no puede ocultar su malestar
Marta presencia por sorpresa un momento íntimo entre Fina y Bianca en la cocina, después de que la argentina vuelva a dejarse llevar por sus sentimientos.
Bianca aprovecha que está a solas con Fina para confesarle lo orgullosa que está de ella en Sueños de libertad. Aunque reconoce que quizá no sea el momento, su impulsividad puede más y termina besándola.
Justo entonces, Marta entra en la cocina y presencia la escena sin que ninguna se percate. Fina se aparta rápidamente y, al regresar todos al salón, Marta es incapaz de disimular su malestar.