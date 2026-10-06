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La "confusión" de Estrella Morente con La bola negra: "Hizo el casting para otro papel, no el de Penélope Cruz"

Estrella Morente ha recibido muchas críticas tras afirmar que hizo el casting para el papel de Penélope Cruz en La bola negra. Sin embargo, Nacho Gay ha aclarado la polémica.

Estrella Morente

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La artista Estrella Morente vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, tras afirmar que el papel de Penélope Cruz en La bola negra iba a ser para ella, pero que no pudo hacerlo finalmente por trabajo. "Hice el casting para el papel de Penélope", aseguró ante los medios.

Tras estas declaraciones, se desató una oleada de críticas que la señalaban por querer ser el centro de atención. "Si me apuras, quiere ser Lorca en La bola negra", dice uno de los usuarios en redes.

Nuestro colaborador Nacho Gay ha podido hablar con las directoras de casting de la película y aclarar lo que califica como una "confusión". "Hizo el casting de La bola negra para otro papel", advierte Nacho Gay.

Según la información de nuestro colaborador, Estrella Morente no ha visto la película y tan solo leyó unas páginas del guion para la prueba. Por eso, confundió el papel de Penélope con el que hizo para la prueba, que también se trataba de una folclórica: "Es una confusión". ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!

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