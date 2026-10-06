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Rocío Muñoz

Y AHORA SONSOLES

Rocío Muñoz prepara su respuesta judicial a Omar Montes: "Le voy a contrademandar por dos millones"

Tras confirmar que ha recibido una demanda por injurias del cantante, Rocío Muñoz anuncia en Y ahora Sonsoles que prepara una contrademanda y una demanda de paternidad.

Sara Sanz Navarro
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Rocío Muñoz asegura que esta misma semana presentará la demanda de paternidad después de afirmar que Omar Montes es el padre de su bebé. Según explica en Y ahora Sonsoles, son cerca de mil folios con los que pretende demostrar su versión.

Además, confirma que el cantante la ha demandado por injurias y le reclama medio millón de euros. Su respuesta será otra acción judicial por dos millones, una batalla legal ante la que asegura sentirse "muy tranquila".

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