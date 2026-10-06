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Y AHORA SONSOLES
Rocío Muñoz prepara su respuesta judicial a Omar Montes: "Le voy a contrademandar por dos millones"
Tras confirmar que ha recibido una demanda por injurias del cantante, Rocío Muñoz anuncia en Y ahora Sonsoles que prepara una contrademanda y una demanda de paternidad.
Rocío Muñoz asegura que esta misma semana presentará la demanda de paternidad después de afirmar que Omar Montes es el padre de su bebé. Según explica en Y ahora Sonsoles, son cerca de mil folios con los que pretende demostrar su versión.
Además, confirma que el cantante la ha demandado por injurias y le reclama medio millón de euros. Su respuesta será otra acción judicial por dos millones, una batalla legal ante la que asegura sentirse "muy tranquila".