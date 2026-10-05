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Vecinos de una de las víctimas mortales del temporal en Montornès del Vallès: "Había bajado al garaje"

El fuerte temporal en Cataluña ha dejado al menos dos fallecidos, uno de ellos Antonio, un hombre de Montornès del Vallès (Barcelona). En Y ahora Sonsoles hablamos con sus vecinos, que alertaron a emergencias tras comprobar que Antonio no daba señales de vida.

Temporal

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Este fin de semana, las tormentas y fuertes lluvias han inundado gran parte del país. Cataluña se ha llevado la peor parte, ya que allí el temporal se ha cobrado al menos dos vidas.

Uno de los fallecidos es Antonio, un hombre de más de 65 años de Montornès del Vallès (Barcelona). Este estaba en casa con su mujer, cuando el agua les sorprendió. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Jeremías y María, los vecinos que alertaron a emergencias de su posible fallecimiento.

Fue Jeremías el que, al ver que su puerta estaba entreabierta, preguntó por Antonio y por su mujer. "Me contestó la mujer que se ha caído y no se podía levantar", recuerda, "me dijo que Antonio llevaba dos horas sin contestar".

Jeremías entró en la casa y buscó a Antonio, pero no aparecía. Este había bajado al garaje, que estaba completamente inundado. "Me aparté y llamé a emergencias de que había un posible fallecido", afirma.

Los vecinos de Montornès del Vallès lamentan profundamente su pérdida y tratan de lidiar con las consecuencias del temporal, que ha supuesto un gran golpe para el municipio.

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