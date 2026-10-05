Las farmacias en España, sin medicamentos para la menopausia: "Me tengo que ir a Portugal a buscarla"

Miles de mujeres se ven obligadas a someterse a una terapia hormonal con la llegada de la menopausia, recurriendo a la terapia hormonal sustitutiva. Sin embargo, no todas consiguen las medicinas necesarias, ya que nuestro país tiene un problema de desabastecimiento.

El aumento de la demanda ha hecho que las farmacias no tengan suficiente stock de estas medicinas. Cada vez se diagnostica más, pero no aumenta la oferta. "El stock depende de muy pocos fabricantes", afirma la farmacéutica Rosalía Gozalo.

Lorena Vázquez ha investigado este problema, yendo de farmacia en farmacia en busca de las medicinas correspondientes y encontrándose con que en España apenas se encuentran. "Nos estamos quedando sin alternativas", advierte.

Algunas mujeres se van a países como Portugal, donde hay más oferta. La explicación es que los pocos fabricantes que hay de estos tratamientos, eligen venderlos a países donde se compren más caros, como Portugal, y no a España, donde los precios están regulados.

Verónica es una de las mujeres que ha tenido que irse a Portugal en busca de su tratamiento. ¡No te pierdas su testimonio en el vídeo de arriba!