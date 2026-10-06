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¿Intentaron captar a Maribel Verdú en una secta? La historia que no convence a Carmen Maura

Trancas y Barrancas han puesto a prueba las dotes interpretativas de dos grandes estrellas como lo son Carmen Maura y Maribel Verdú. ¿Sus historias serán verdad o mentira?

Camen Maura y Maribel Verdú en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

Carmen Maura y Maribel Verdú han visitado El Hormiguero y, como no podía ser de otra manera, Trancas y Barrancas les han dado la bienvenida con un juego de lo más especial. Ambas estrellas debían contar historias y el resto tenía que adivinar si eran reales o no.

La profesora que tenía manía a Pablo Motos, el tío actor de Maura, el intento de captación en una secta de Verdú... Cada anécdota parecía más loca que la anterior. Sin embargo, todo podía ser verdad y todo podía ser mentira. La única pregunta importante era: ¿quién ha logrado convencer a los demás?

La protagonista de Mujeres al borde de un ataque de nervios ha demostrado la dilatada experiencia que tiene trabajando con actores. Y es que ha adivinado prácticamente todas las respuestas, logrando igualmente engañar a Pablo y a Maribel en la mayor parte de las ocasiones.

Puedes ver el juego completo de las hormigas dando play al vídeo de arriba.

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