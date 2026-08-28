Los tips del economista Luis Garvía para sobrevivir a la cuesta de septiembre: "Hay que pararse a pensar"

La inflación sube en el peor momento: durante la cuesta de septiembre. La cesta de la compra está más cara que nunca, así como la gasolina. En general, todos los precios han subido un 4%.

Estos datos afectan especialmente durante un mes en el que las familias suelen tener más dificultades económicas, recuperándose aún de los estragos del verano. Por eso, Luis Garvía, economista, nos ha dado algunos consejos para sobrevivir a la cuesta de septiembre.

Para empezar, Garvía recomienda hacer un presupuesto antes de gastar y priorizar lo obligatorio: vivienda, alimentación, transporte y recibos. También aconseja comparar precios y acudir al supermercado con una lista para evitar compras innecesarias.

Otro de sus consejos es aplazar las compras grandes siempre que sea posible y revisar las suscripciones que apenas se utilizan. Además, recomienda evitar financiar los gastos cotidianos y agrupar desplazamientos para reducir el consumo de combustible.

Por último, el economista insiste en no gastar hasta el último euro disponible y reservar un pequeño colchón para imprevistos. Y una última advertencia: ahorrar en septiembre no debe significar trasladar el problema a octubre. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!

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