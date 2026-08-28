La cuidadora de Miguel, sobre su fallecimiento tras ser olvidado en un minibús: "Si subes a cinco personas, bajas a cinco también"

La indignación por la muerte de Miguel, de 84 años, no desaparece. Este hombre falleció por una negligencia por parte de los trabajadores tras ser olvidado dentro de un minibús durante ocho horas a una temperatura de 30 grados. Ni el conductor ni la sanitaria, ambos auxiliares, se percataron de este hecho.

Los dos trabajadores tuvieron que declarar ante el juez en calidad de detenidos quedando finalmente en libertad. Sin embargo, los familiares del resto de residentes del centro de mayores se han manifestado esta misma mañana.

Nuestro reportero José Domingo Bueno ha podido hablar con la cuidadora de Miguel, Mari Carmen, que continúa en shock. "No le encuentro lógica a lo que ha pasado" y "Si subes a cinco personas, bajas a cinco personas, no a cuatro" explica. Mari Carmen cuenta que esa misma mañana estuvo con él, le dio el desayuno y le preparó para que vinieran a recogerle.

Además, asegura que Miguel era un vecino muy querido y simpático "hablaba con todo el mundo".

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