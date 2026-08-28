Jesús agradece a su novia que esté a su lado pese a las cicatrices que tiene en su cuerpo: "Me hiciste sentir que no eran un problema"

Jesús Cordón tenía 18 años cuando sufrió una descarga eléctrica de alta tensión que le provocó una parada cardiaca y le hizo estar 18 días en coma inducido, también sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo y estuvo a punto de perder un brazo. Marc estaba pintando una caseta con distribuidor de luz cuando se produjo un arco eléctrico : "Entró por el brazo, me atravesó por el cuerpo y salió por las piernas", explica.

Logró sobrevivir pero, cuando despertó, tuvo que enfrentarse a un cuerpo que ya no reconocía. Las cicatrices que le habían quedado como sello de aquella fatídica vez no le gustaban en absoluto y le hizo pensar que jamás encontraría el amor porque nadie estaría dispuesto a aceptarlas. "No es fácil mirarte al espejo y ver que tu cuerpo ha cambiado" confiesa. Este suceso le hizo pensar: "¿Quién va a querer estar conmigo?".

Sin embargo, cuando conoció a Marta, todo cambió. Por eso, hoy ha querido darla una sorpresa en el programa para agradecerla que le hubiese acompañado durante su recuperación y por conseguir que volviese a sentirse querido. "Te agradezco que desde el primer momento me hayas hecho sentir que las cicatrices no eran un problema" le dice Jesús a Marta y "Gracias por demostrarme que se pueden enamorar de ti por cómo eres".

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