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MUERE EL REY DE NORUEGA

María Manjavacas, sobre la conexión entre la reina Sofía y Harald V de Noruega: "Intentaron emparejarles"

Harald V, el rey de Noruega, ha fallecido a los 89 años. Una noticia que se ha confirmado este viernes y tras la que hemos recordado su vida y su historia de amor.

Harald

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El viernes 28 de agosto por la mañana, la Casa Real noruega confirmaba la muerte de Harald V, el hasta ahora rey. El monarca reinaba desde 1991, convirtiéndose en el rey en ejercicio más longevo de Europa.

Harald V estaba ingresado desde el 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo, un periodo en el que su salud preocupaba especialmente. Ha sido allí donde finalmente ha fallecido el monarca noruego.

Ahora, el Gobierno noruego ha decretado un período de luto oficial y la Casa Real ha formalizado el inicio de la nueva era, con el nombramiento de Haakon VIII, de 53 años, como nuevo monarca.

A raíz de su fallecimiento, la Casa Real española ha expresado sus condolencias públicamente, ya que guardan muy buena relación con la Casa Real Noruega. "Especialmente la reina Sofía", advierte Mabel Galaz, experta en Casa Real.

Antes de casarse con su mujer, Sonia de Noruega, hubo un intento de emparejar a Harald y a la reina Sofía. Sin embargo, años más tarde se ha descubierto que él ya estaba enamorado de Sonia entonces. "Estaba enamorado secretamente de Sonia", afirma María Manjavacas. ¡Dale al play para ver todos los detalles al completo!

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