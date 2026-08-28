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Marc Balcells habla sobre el peligro que corre el oro español: "Ha sido muy fácil entrar en los museos"

El especialista en delitos contra el patrimonio cultural, Marc Balcells, analiza el reciente robo en el Museo de Villena y pone el foco en las medidas de seguridad de los museos y en la necesidad de proteger las piezas sin convertir estos espacios en lugares inaccesibles para el público.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Unos encapuchados con máscaras y con material antidisturbio asaltaron el Museo de Villena para robar su tesoro, rompieron vitrinas y exposiciones a su paso, se llevaron al menos 59 piezas prehistóricas en menos de cuatro minutos. La Guardia Civil investiga ahora el caso y analiza las cámaras de seguridad con las que ya se han identificado a seis personas.

Este nuevo asalto se suma a otros dos robos de oro español registrados en museos en menos de cuatro meses. Para analizar esta creciente amenaza contra el patrimonio cultural, contamos con el especialista en delitos contra el patrimonio, Marc Balcells, quien advierte de que "todos somos víctimas porque perdemos patrimonio cultural".

Balcells explica que los ladrones no siempre se fijan en el valor histórico o artístico de las piezas, sino en el valor del material con el que están fabricadas. Además, considera especialmente preocupante la facilidad con la que los asaltantes han conseguido acceder a los museos: "Ha sido muy fácil entrar en los museos". El experto plantea la necesidad de encontrar un equilibrio en las medidas de seguridad, ya que una protección excesiva puede afectar a la experiencia del público, pero tampoco se pueden dejar las obras tan expuestas.

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