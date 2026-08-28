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CRIMEN DE ARGANZA

Domingo, asesinado en Arganza, le compró un coche a los investigados por el crimen: "Volvieron a pedirle más dinero"

Los dos detenidos por el presunto asesinato de Domingo han quedado en libertad provisional, aunque se les ha retirado el pasaporte y continúan siendo investigados por un presunto delito de homicidio doloso.

Crimen de Arganza

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Domingo, un hombre de 78 años de Arganza (León), fue asesinado el pasado 18 de mayo. Lo que al principio parecía un accidente, resultó ser un crimen cuyo móvil podría haber sido el patrimonio económico de Domingo.

Crimen de Arganza

Tras tres meses de investigación, la Guardia Civil parece estar muy cerca del autor del crimen. Tanto es así que el pasado martes se llevaron a cabo las primeras detenciones: las de la sobrina de Domingo y la pareja sentimental de esta.

Ahora, las autoridades han decidido poner a ambos detenidos en libertad provisional con cargos. Sin embargo, se les ha retirado el pasaporte y tienen que acudir a comparecer cada 15 días en sede judicial.

Según informa nuestro compañero Pablo Muñiz, Domingo les había comprado un coche a los detenidos semanas antes de desaparecer. "Después volvieron a pedirle más dinero", advierte Muñiz. Un dato que se suma a la hipótesis del móvil económico del crimen.

Muñiz asegura que el entorno de Domingo está indignado ante la puesta en libertad de los detenidos, pero que confían en que la ley hará justicia por la muerte de Domingo.

El ambiente en Arganza continúa cargado de dudas y conmoción ante un crimen que está más cerca que nunca de resolverse.

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