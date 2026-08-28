Estafadas por una agencia de viajes en Valladolid: "A mí me estafó 1.697 euros y a mi amiga 1.600"

Nella Abella es una de las afectadas por esta agencia de viajes de Valladolid. La protagonista de esta historia llevaba un año preparando junto a una amiga un viaje para disfrutar de un crucero por las Islas Griegas. Ambas contrataron los servicios de la compañía y fueron realizando los pagos correspondientes a los vuelos y al alojamiento a medida que la agencia se los solicitaba. "A mí me estafó 1.697 euros y a mi amiga 1.600", asegura Nella.

El problema comenzó después de que ambas llegaran a Atenas y pasaran allí dos días. Cuando Nella llamó a la gerente para saber quién iba a recogerlas en el hotel, comenzaron las excusas. Según relata, la trabajadora aseguró que no encontraba el correo necesario para realizar el check-in ni tampoco los documentos imprescindibles para continuar con el viaje. Ante esta situación, les comunicó que era "imposible de solucionar".

Finalmente, las dos tuvieron que coger un vuelo de regreso a España, que fue pagado por la propia gerente. Sin embargo, Nella asegura que la solución estuvo lejos de ser adecuada y que el horario elegido les ocasionó numerosos inconvenientes. "A un horario súper malo y todo el día perdidas en Atenas", relata. Después de aquel episodio, ambas dejaron de tener noticias de la responsable de la agencia.

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