Tío de la menor que se suicidó tras confesar que sufría bullying: "El colegio ni siquiera se ha puesto en contacto con nosotros"

El suicidio de una menor de 14 años en Sevilla ha reabierto el debate del acoso escolar en nuestro país: ¿protege el protocolo a los alumnos lo suficiente? En Y ahora Sonsoles hablamos con la familia de la víctima.

Familia de la Sandra

Sandra, una menor de 14 años se quitaba la vida esta semana al salir del colegio en Sevilla. La joven, que habría sido víctima de acoso escolar, se precipitó desde el balcón de su vivienda.

Los padres de la menor habían denunciado antes en el colegio que la niña estaba siendo víctima de bullying. Supuestamente, un grupo de tres compañeras del colegio la insultaban e humillaban constantemente.

Exalumna del centro de la menor que se suicidó

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Isaac Villar, el tío de Sandra. Este, al igual que toda la familia, no se explica por qué no se activaron los protocolos contra el acoso en el colegio. "Nos contaba que había niñas que le estaban haciendo la estancia en el colegio imposible", asegura.

Según nos cuenta, ante la falta de respuesta del centro, Sandra comenzó a recibir ayuda psicológica este verano. "Lo único que hicieron fue cambiar a las niñas de clase ante la petición expresa de mi hermana", señala Isaac, "ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros".

El suicidio de la menor se suma a todos los casos que hacen de España el país que encabeza la lista mundial de países con más de bullying. ¿Tiene nuestro país un problema con los protocolos contra el acoso?

