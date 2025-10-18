“Estamos más exigentes”: la energía de Alejandra no es suficiente para los coaches

Alejandra fue una de las artistas más potentes de la noche. Con una presencia arrolladora, subió al escenario de La Voz para interpretar ‘Bette Davis Eyes’ de Kim Carnes, un clásico que le permitió mostrar su faceta más rockera y su pasión por el heavy metal.

Durante su actuación, Alejandra llenó el plató de energía y actitud, demostrando que domina el escenario como una auténtica profesional. Sin embargo, esta vez ninguno de los coaches pulsó el botón, algo que no empañó su impecable interpretación.

Sebastián Yatra quiso dedicarle unas palabras de reconocimiento: “Tienes una voz increíble, pero estamos a punto de cerrar los equipos y estamos más exigentes”, explicó con cariño. A pesar de no conseguir plaza en ningún equipo, Alejandra dejó claro que su talento y su estilo propio no pasan desapercibidos en el escenario de La Voz.