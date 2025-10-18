Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

“Estamos más exigentes”: la energía de Alejandra no es suficiente para los coaches

La talent ha cantado ‘Better Davis Eyes’ de Kim Carnes en las Audiciones a ciegas de La Voz.

La energía de Alejandra no es suficiente para los coaches

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Alejandra fue una de las artistas más potentes de la noche. Con una presencia arrolladora, subió al escenario de La Voz para interpretar ‘Bette Davis Eyes’ de Kim Carnes, un clásico que le permitió mostrar su faceta más rockera y su pasión por el heavy metal.

Durante su actuación, Alejandra llenó el plató de energía y actitud, demostrando que domina el escenario como una auténtica profesional. Sin embargo, esta vez ninguno de los coaches pulsó el botón, algo que no empañó su impecable interpretación.

Sebastián Yatra quiso dedicarle unas palabras de reconocimiento: “Tienes una voz increíble, pero estamos a punto de cerrar los equipos y estamos más exigentes”, explicó con cariño. A pesar de no conseguir plaza en ningún equipo, Alejandra dejó claro que su talento y su estilo propio no pasan desapercibidos en el escenario de La Voz.

Pablo López a Malú: “Escribí esa canción desde la emoción de que fueras a cantarla”

Pablo López, a Malú: “Escribí esa canción desde la emoción de que fueras a cantarla”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

A un paso del cierre: los equipos se perfilan en la penúltima noche de Audiciones de La Voz

A un paso del cierre: los equipos se perfilan en la penúltima noche de Audiciones de La Voz

Malú, coach de La Voz

Los coaches se la juegan en la última noche de Audiciones a ciegas de La Voz

Sofía, talent de La Voz

Sofía deslumbra con este tema de Adele y convence a uno de los coaches

La energía de Alejandra no es suficiente para los coaches
Actuación | Audiciones

“Estamos más exigentes”: la energía de Alejandra no es suficiente para los coaches

La versión más especial de ‘Peter Pan’ llega a La Voz con un timbre diferente
Actuación | Audiciones

La versión más especial de ‘Peter Pan’ llega a La Voz con un timbre diferente

Malú anima a esta talent tras su Audición en La Voz
Actuación | Audiciones

“Me encantaría verte en la próxima edición”: Malú anima a esta talent tras su Audición en La Voz

Nazaret se ha subido al escenario para cantar ‘No me lo creo’ de Parrita sin conseguir conquistar a los coaches.

Miguel, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

¡En el último segundo! La voz de Miguel Prieto conquista el corazón de Mika

El joven ha interpretado ‘Say Something’ en las Audiciones a ciegas de La Voz.

Wilma, talent de La Voz

“Has hecho cosas brutales”: Wilma recibe una segunda oportunidad en La Voz

Wilma, talent de La Voz

“No has elegido bien la canción”: Mika aconseja a Wilma tras su actuación en La Voz

Julio, talent de La Voz

De finalista de La Voz Kids a un pleno en La Voz: este talent desata la guerra entre los coaches

Publicidad