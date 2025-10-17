“No has elegido bien la canción”: Mika aconseja a Wilma tras su actuación en La Voz

Wilma llegó al escenario de La Voz con una sonrisa y muchas ganas de cumplir un sueño. Nacida en Estados Unidos y residente en Barcelona, la música se ha convertido para ella en un idioma universal.

Pese a que aún está aprendiendo español, quiso retarse a sí misma participando en el programa y vivir una experiencia que, según ella, nunca olvidará.

Para su Audición a ciegas eligió ‘The way we were’, un clásico que interpretó con emoción y elegancia. Su voz cálida y delicada llenó el plató, pero esta vez los coaches no llegaron a pulsar el botón.

Aun así, Mika, que siguió muy de cerca su actuación, quiso dedicarle unas palabras sinceras: “No es necesario decirte que cantas bien, pero no has elegido bien la canción”, le explicó con su habitual cercanía.

Lo que Wilma no se imaginaba es que la historia no acabaría ahí. Los coaches, conmovidos por su actitud y su valentía, pensaron si darle a ella la segunda oportunidad y vuelva a subirse al escenario.