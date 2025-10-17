Sale a la luz el certificado de defunción de Diane Keaton, que revela nuevos detalles sobre cómo murió

La muerte de Diane Keaton el 11 de octubre dio la vuelta al mundo, suponiendo un adiós temprano a una de las mejores actrices en la historia de Hollywood. La industria lloró su muerte y ahora, casi una semana después, ha salido a la luz el certificado de su muerte.

La familia de Diane reveló que la estrella de Annie Hall había perdido la vida a causa de una neumonía. Meses atrás, nada hacía prever lo que iba a ocurrir. Con el certificado, los nuevos detalles sobre el fallecimiento ponen de manifiesto que efectivamente fue algo imprevisible.

Así pues, el documento explica que Diane contrajo una neumonía bacteriana pocos días antes de su muerte. Se trata de una infección pulmonar que puede desarrollarse tanto de forma espontánea como por contagio viral; incluyendo síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar. Sin embargo, el certificado no detalla ni el origen ni su desarrollo.

La actriz Diane Keaton | Reuters

De igual modo, en el certificado recuperado por Daily Mail se afirma que la actriz fue incinerada pocos días después del fallecimiento. Concretamente, el martes 14 de octubre. Un momento en el que, con toda probabilidad, el círculo más cercano de Diane estuvo presente para homenajear a la intérprete en privacidad.

La huella de Diane Keaton dentro y fuera del cine jamás se podrá borrar. Y es que, si bien frente a las cámaras fue una actriz capaz de emocionar y hacer reír a partes iguales, su arrolladora y optimista personalidad hacía lo propio alejada de las películas.

El mundo entero ha lamentado su fallecimiento y las palabras de sus seres queridos así lo demuestran. Tenía 79 años y, durante su carrera, nos dejó papeles memorables que ahora nos tenemos que conformar con revisionar una y otra vez.