De finalista de La Voz Kids a un pleno en La Voz: este talent desata la guerra entre los coaches

El joven cantó ‘Desencuentro’ de Pablo Alborán en las Audiciones a ciegas dejando huella con su actuación.

Julio, talent de La Voz

Celia Gil
Publicado:

El talento de Julio volvió a brillar en La Voz. A sus 21 años, el joven cantante regresó al programa que marcó su infancia tras haber llegado a la final de La Voz Kids 2019 en el equipo de Melendi.

Para su Audición, Julio eligió ‘Desencuentro’ de Pablo Alborán, una canción que interpretó con elegancia, emoción y madurez.

Desde las primeras notas, Malú fue la primera en girarse, pero lo hizo con una jugada estratégica: bloqueó a Pablo López para impedirle fichar al talent. Poco después, Sebastián Yatra y Mika también pulsaron el botón, dejando claro el enorme talento de Julio.

La tensión creció cuando se reveló que Julio quería irse con Pablo López, quien, para su frustración, descubrió que había sido bloqueado.

Mientras tanto, los demás coaches desplegaron todos sus encantos para convencerlo. “No soy español, pero me gustaría hacer cosas sorprendentes contigo”, le propuso Mika, tratando de ganarse su confianza.

Finalmente, tras escuchar los discursos y dejarse llevar por la emoción del momento, Julio decidió unirse al equipo de Sebastián Yatra, iniciando así su aventura en La Voz.

Las suplicas de Malú hacen efecto en Mika y pulsa por el quejío de Blanca

El joven interpretó ‘Ya no quiero ser’ de Niña Pastori con una delicadeza que emocionó al plató. Su voz cautivó a Malú y Mika, pero finalmente decidió irse al equipo de la madrileña.

Con su guitarra y su voz llena de sentimiento, Idris interpretó ‘Redemption Song’ en las Audiciones a ciegas de La Voz.

