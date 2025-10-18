Sofía deslumbra con este tema de Adele y convence a uno de los coaches

Desde Barcelona, Sofía llegó a La Voz con una misión clara: demostrar su talento y cumplir su sueño. Con su estilo elegante y una voz llena de matices, la joven eligió una canción tan exigente como emblemática: ‘When we were young’ de Adele, una elección arriesgada que terminó convirtiéndose en una de las actuaciones más especiales.

Desde los primeros compases, Pablo López no pudo ocultar su admiración. “Vaya canción”, murmuró el malagueño mientras seguía con atención cada nota.

Sofía desplegó una interpretación llena de fuerza y emoción, y Pablo fue el único coach en pulsar el botón, convencido por la potencia y la elegancia de su voz.

Al terminar, Malú también quiso reconocer su talento: “Tiene voz de negra”, comentó, destacando el alma y la profundidad de su interpretación. Por su parte, Sofía no pudo evitar los nervios al ver girada la silla de Pablo López, su nuevo coach. ¡Pero ya está dentro del concurso!