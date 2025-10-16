Antena 3 LogoAntena3
Pilar Vidal, sobre Juan del Val, ganador del Premio Planeta: "Para él, la sombra de Nuria ha sido a veces muy alargada"

El escritor se alzaba anoche con el Premio Planeta de este año. Un título que ha sido muy importante para él y que le ha dedicado a su mujer, Nuria Roca.

Pilar Vidal

Juan del Val se ha convertido en el ganador del Premio Planeta 2025 con su novela Vera, una historia de amor. El escritor recogía anoche el galardón dotado con un millón de euros que en 2023 ganaba Sonsoles Ónega.

El escritor le dedicó a su mujer, Nuria Roca, unas bonitas palabras al recibir el premio. "Sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tiene sentido", declaró del Val ante la mirada atenta del público. Un momento que para Pilar Vidal ha sido muy significativo: "Sé que para él, la sombra de Nuria ha sido en algunas ocasiones muy alargada".

El Premio Planeta le ha dado a Juan del Val el impulso que necesitaba en una industria en la que, según nuestra colaboradora, hubo momentos donde sintió que no encajaba. "Hubo un momento en el que él no tenía la exposición mediática que tiene ahora", nos cuenta Pilar Vidal.

Un año más, el Premio Planeta premia a la mejor obra literaria del año, una novela que, según Juan del Val, no pretende lanzar un mensaje, sino tan solo (y con orgullo) entretener.

