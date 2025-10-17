Jorge Fernández, sobre La ruleta de la suerte noche: "Hay concursantes que pueden llegar a acumular 20.000 euros en un panel"

Los presentadores de La ruleta de la suerte vuelven a la noche de los sábados con mucho dinero en juego: los concursantes podrán ganar hasta 100.000 euros.

Cada sábado, tres concursantes tirarán de La ruleta para llevarse premios más que generosos.

Laura Moure y Jorge Fernández han confesado algunas de las novedades que trae esta segunda edición del programa, y que no dejarán a nadie indiferente.

"Hay concursantes que pueden llegar a acumular 20.000 euros", afirma el presentador. Pero, ¿qué pasaría si después cae en el 'Se lo doy'? No te pierdas este sábado a las 22:00 horas la versión más atrevida y divertida de La ruleta de la suerte noche.