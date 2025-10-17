Antena 3 LogoAntena3
Jorge Fernández, sobre La ruleta de la suerte noche: "Hay concursantes que pueden llegar a acumular 20.000 euros en un panel"

Jorge Fernández y Laura Moure nos cuentan las novedades más impresionantes de esta temporada en La ruleta de la suerte noche.

Jorge Fernández, sobre La ruleta de la suerte noche: "Hay concursantes que pueden llegar a acumular 20.000 euros"

Los presentadores de La ruleta de la suerte vuelven a la noche de los sábados con mucho dinero en juego: los concursantes podrán ganar hasta 100.000 euros.

Cada sábado, tres concursantes tirarán de La ruleta para llevarse premios más que generosos.

Descubre todas las novedades de La ruleta de la suerte noche

Laura Moure y Jorge Fernández han confesado algunas de las novedades que trae esta segunda edición del programa, y que no dejarán a nadie indiferente.

"Hay concursantes que pueden llegar a acumular 20.000 euros", afirma el presentador. Pero, ¿qué pasaría si después cae en el 'Se lo doy'? No te pierdas este sábado a las 22:00 horas la versión más atrevida y divertida de La ruleta de la suerte noche.

