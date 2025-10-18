Actuación | Audiciones
La versión más especial de ‘Peter Pan’ llega a La Voz con un timbre diferente
Ángel ha interpretado este tema de El canto del loco conquistando a dos de los cuatro coaches.
La llegada de Ángel llenó el plató de La Voz de magia. El joven artista que apostó por una canción muy especial demostró a los pocos segundos su gran potencial.
Ángel apostó por ‘Peter Pan’ de El canto del loco. Su interpretación fue honesta, directa y con una voz tan particular que Sebastián Yatra y Pablo López pulsaran el botón casi al comienzo de la canción.
El malagueño fue el primero en definir lo que todos sentían: “Lo más bonito que te puede pasar hoy es escuchar una voz que está totalmente quebrada, pero que canta desde otro lado”, destacó Pablo López, señalando el enorme potencial de Ángel y la emoción que transmite.
“Me encantaría estar cerca de ti”, añadió, intentando convencerlo para unirse a su equipo.
Sebastián Yatra, por su parte, explicó el motivo por el que giró su silla: “Hay que hacer que la voz te dure mucho tiempo, porque cantando así vas a sufrir mucho”, le dijo con cariño y proponiéndole ser la persona que le ayude en ese camino.
Finalmente, Ángel González eligió a Sebastián Yatra como su coach, desatando la alegría del colombiano.
