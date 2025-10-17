Por qué Kylian Mbappé no tiene todavía el carné de conducir: ¡no podrá llevar el coche que le ha regalado el Real Madrid!

Kylian Mbappé es el mejor o uno de los mejores futbolistas del planeta, lo que no le exime de ser un mortal más y, en su caso y por las razones que sean, no pueda conducir su nuevo 'BMW i7'... porque simple y llanamente no tiene carné de conducir.

Una curiosidad que ha vuelto a salir a la luz en las últimas horas después de que el Real Madrid, como viene siendo habitual desde hace muchos años, regale a todos y cada uno de los jugadores de su primera plantilla un BMW.

Mbappé no tiene carné... y no parece ser una prioridad

Y sí, Kylian Mbappé no puede conducirlo -ni ese ni ninguno- porque no tiene carné. Nunca se lo ha sacado, y no lo tiene aquí pero tampoco lo tenía en Francia. Y parece que no tiene esa necesidad, imperiosa y obligatoria para muchas otras personas, ya que siempre hay un chófer o una persona dispuesta a llevarle a cualquier parte.

"Siempre he tenido conductores a mi disposición"

Es curioso ver como la mayoría de los jugadores blancos acuden diariamente a Valdebebas conduciendo sus coches y, Mbappé, en cambio, siempre va en la parte de atrás de su vehículo, o bien como copiloto. No obstante, es un tema que no le preocupa lo más mínimo al galo, que el año pasado también recibió un BMW en su primer año como madridista: "Me perdí cosas simples como tener carnet de conducir. Creo que todo el mundo lo tiene. Para muchas personas es una obligación, pero no lo era para mí. El carnet suele ser sinónimo de autonomía, pero yo tuve autonomía muy pronto porque siempre he tenido conductores a mi disposición. Nunca ha sido una prioridad", dijo hace tiempo el galo.

¿Cuál ha elegido Mbappé?

Por otra parte, el artillero madridista, pese a que no puede conducirlo, ha elegido un BMW i7, el cual sale a la venta desde 120.213 euros, aunque la versión elegida por Mbappé empieza en 144.013 euros. Este modelo es uno de los buque insignia de la marca alemana, mide 5,40 metros de longitud y pesa casi 2.700 kilos.

Eso sí, Mbappé, en lo futbolístico es el mejor. En lo que llevamos de temporada ha marcado 14 goles con el Real Madrid y ha repartido dos asistencias; pero con Francia también suma tres tantos y otros dos pases de gol.

