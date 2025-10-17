Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Real Madrid

Por qué Kylian Mbappé no tiene todavía el carné de conducir: ¡no podrá llevar el coche que le ha regalado el Real Madrid!

El francés, por segundo año consecutivo, ha recibido un BMW como todos sus compañeros, pero no podrá conducirlo.

Kylian Mbapp&eacute; posa con su nuevo BMW

Kylian Mbappé posa con su nuevo BMWX: Real Madrid

Publicidad

Kylian Mbappé es el mejor o uno de los mejores futbolistas del planeta, lo que no le exime de ser un mortal más y, en su caso y por las razones que sean, no pueda conducir su nuevo 'BMW i7'... porque simple y llanamente no tiene carné de conducir.

Una curiosidad que ha vuelto a salir a la luz en las últimas horas después de que el Real Madrid, como viene siendo habitual desde hace muchos años, regale a todos y cada uno de los jugadores de su primera plantilla un BMW.

Mbappé no tiene carné... y no parece ser una prioridad

Y sí, Kylian Mbappé no puede conducirlo -ni ese ni ninguno- porque no tiene carné. Nunca se lo ha sacado, y no lo tiene aquí pero tampoco lo tenía en Francia. Y parece que no tiene esa necesidad, imperiosa y obligatoria para muchas otras personas, ya que siempre hay un chófer o una persona dispuesta a llevarle a cualquier parte.

"Siempre he tenido conductores a mi disposición"

Es curioso ver como la mayoría de los jugadores blancos acuden diariamente a Valdebebas conduciendo sus coches y, Mbappé, en cambio, siempre va en la parte de atrás de su vehículo, o bien como copiloto. No obstante, es un tema que no le preocupa lo más mínimo al galo, que el año pasado también recibió un BMW en su primer año como madridista: "Me perdí cosas simples como tener carnet de conducir. Creo que todo el mundo lo tiene. Para muchas personas es una obligación, pero no lo era para mí. El carnet suele ser sinónimo de autonomía, pero yo tuve autonomía muy pronto porque siempre he tenido conductores a mi disposición. Nunca ha sido una prioridad", dijo hace tiempo el galo.

¿Cuál ha elegido Mbappé?

Por otra parte, el artillero madridista, pese a que no puede conducirlo, ha elegido un BMW i7, el cual sale a la venta desde 120.213 euros, aunque la versión elegida por Mbappé empieza en 144.013 euros. Este modelo es uno de los buque insignia de la marca alemana, mide 5,40 metros de longitud y pesa casi 2.700 kilos.

Eso sí, Mbappé, en lo futbolístico es el mejor. En lo que llevamos de temporada ha marcado 14 goles con el Real Madrid y ha repartido dos asistencias; pero con Francia también suma tres tantos y otros dos pases de gol.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Diego Piquera, un español entre los mejores del mundo en la modalidad de Football freestyle

Diego Piquera en acción

Publicidad

Deportes

Kylian Mbappé posa con su nuevo BMW

Por qué Kylian Mbappé no tiene todavía el carné de conducir: ¡no podrá llevar el coche que le ha regalado el Real Madrid!

Diego Piquera en acción

Diego Piquera, un español entre los mejores del mundo en la modalidad de Football freestyle

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Fritz en el Six Kings Slam

Alcaraz vuelve a lo grande ante Fritz y jugará de nuevo la final del Six Kings Slam... ante Sinner (6-4 y 6-2)

Alexander Zverev durante el partido ante Fritz en el Six Kings Slam
Six Kings Slam

La estratosférica cantidad de dinero que ganó Zverev en apenas 59 minutos en el Six Kings Slam

Magnetic Tape, el vendaje que usó Alcaraz en Tokio
Medicina deportiva

Así funciona Magnetic Tape, el revolucionario vendaje que utilizó Carlos Alcaraz en Tokio

Alcaraz y Sinner disputan un punto en la final de Roland Garros
Six Kings Slam 2025

Feliciano López, sobre los duelos Alcaraz - Sinner: "Los partidos son muy diferentes a los que juegan contra el resto de jugadores"

El extenista español considera que Alcaraz está en "la mejor versión" de su carrera. "Cada año que pasa Alcaraz es un jugador más evolucionado a todos los niveles. Es la mejor versión que he visto de él hasta el momento", sostiene Feliciano López.

Novak Djokovic se lleva la mano a la oreja tras ganar un punto ante Zizou Bergs
Tenis

Novak Djokovic señala el tenista actual que más se parece a él: "Creo que es obvio..."

El tenista serbio se moja y desvela quién es el actual jugador que más se asemeja a él.

Íñigo Martínez en un partido con el FC Barcelona esta temporada

Iñigo Martínez: "La gente seguramente una las cosas porque saben que soy vasco"

Alcaraz y Fritz bromean tras la final del ATP500 de Tokio

Taylor Fritz y la diferencia con Alcaraz: "Este año siento que me he acercado mucho más"

Agentes de Policía Nacional inmovilizan a manifestantes cerca del Roig Arena

Cinco detenidos y cuatro heridos en la protesta contra Israel frente al Roig Arena

Publicidad