Isabel González, sobre la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: "Existe la posibilidad de que ya se hayan casado"

A escasas 24 horas de la celebración de la boda, comienzan a llegar los primeros invitados para celebrar la preboda de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith.

Isabel González

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se dará el "sí quiero" con Alex Gruszynski el próximo 18 de octubre en Valladolid, concretamente en la Abadía Retuerta L'Domaine.

Este mismo jueves comenzó la preboda y antes del esperado enlace, la pareja también agasajará a los 260 invitados con una cena este viernes. Un evento que Antonio Banderas no se ha querido perder, ya que hoy mismo ha aterrizado en Valladolid.

Isabel González desvela que ha sido una boda absolutamente blindada. Sin embargo, nos ha podido traer algunos detalles.

"Existe la posibilidad de que ya se hayan casado", advierte, "parece que ya han pasado por lo civil y que esto será una celebración, sobre todo para los amigos".

Valladolid se convierte este fin de semana en el nuevo Hollywood, lleno de expectación ante el enlace más exquisito del momento. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Goyo Jiménez lanza un triple en La Pista con Lady Gaga… pero Cristina Gallego se lleva la canasta

Cristina Gallego exterioriza sus nervios al regresar a Pasapalabra: “Por fuera no se notan”

Isabel González

Fernando Romay
En plató

Fernando Romay reclama el derecho a una pensión digna de los olímpicos: "Cuando eres joven no lo piensas"

En plató

Fernando Romay se sincera sobre el bullying que sufrió por su altura: "A mí me llamaron de todo"

Se salvó de Remedios Sánchez
Sucesos

Habla el hijo de una superviviente de la asesina en serie de mayores: "Mi madre fue la última con la que lo intentó"

La posible ludopatía de Remedios Sánchez puede ser el motivo que llevaba a la asesina de mujeres mayores a matar. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Eulogio, el hijo de una mujer que sobrevivió a Remedios por tener poco dinero.

El Dioni
Hablamos con él

El Dioni desvela cómo era su relación con Rodríguez Menéndez, el abogado que le defendió tras el robo del furgón: "Me utilizó"

Fernández Menéndez fue el abogado del prófugo más famoso de la historia de nuestro país. Hoy, el Dioni, con quien estableció una relación más allá de lo profesional, nos cuenta cómo era.

Ana Duato

La reacción de Ana Duato tras cuestionarse su absolución: "Esto es una pataleta infantil"

Familia de la Sandra

Tío de la menor que se suicidó tras confesar que sufría bullying: "El colegio ni siquiera se ha puesto en contacto con nosotros"

Juez Calatayud

La reflexión del juez Calatayud: “Vamos a dejarles un país de mierda”

