Isabel González, sobre la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: "Existe la posibilidad de que ya se hayan casado"

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se dará el "sí quiero" con Alex Gruszynski el próximo 18 de octubre en Valladolid, concretamente en la Abadía Retuerta L'Domaine.

Este mismo jueves comenzó la preboda y antes del esperado enlace, la pareja también agasajará a los 260 invitados con una cena este viernes. Un evento que Antonio Banderas no se ha querido perder, ya que hoy mismo ha aterrizado en Valladolid.

Isabel González desvela que ha sido una boda absolutamente blindada. Sin embargo, nos ha podido traer algunos detalles.

"Existe la posibilidad de que ya se hayan casado", advierte, "parece que ya han pasado por lo civil y que esto será una celebración, sobre todo para los amigos".

Valladolid se convierte este fin de semana en el nuevo Hollywood, lleno de expectación ante el enlace más exquisito del momento.