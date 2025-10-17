Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de Donald Trump, califica a Maduro como "dictador ilegítimo"

La portavoz y secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dado fuertes declaraciones sobre la disputa que existe entre EEUU y Venezuela, asegurando que la administración del presidente Donald Trump considera al líder venezolano Nicolás Maduro como “un mandatario ilegítimo, al frente de un régimen involucrado en el narcotráfico hacia Estados Unidos" y afirmó que Washington “no lo va a tolerar más”.

Durante la rueda de prensa Leavitt fue interrogada sobre la situación, esto con la premisa de si el presidente Trump planea una acción para frenar el gobierno de Maduro y poner fin a la dictadura. A lo que la portavoz ha respondido con graves acusaciones al régimen venezolano, estas sobre el tráfico de drogas que existe en el país: "El presidente Trump considera que Maduro lidera un régimen ilegítimo que ha estado traficando drogas hacia Estados Unidos durante demasiado tiempo, y no vamos a tolerarlo", declaraba frente a varios periodista en la Casa Blanca.

Contexto político

Situación que ocurren en un contexto de tensión máxima entre Estados Unidos y Venezuela, con los seis ataques aéreos a distintas narcolanchas venezolanas en aguas internacionales. Además este jueves Trump confirmaba que había autorizado a la CIA a realizar operativos encubiertos en Venezuela y que barajaba la opción de ataques en tierra al considerar “paralizado” el tráfico marítimo por la presión militar.

Mientras que el presidente Nicolás Maduro envió un mensaje directo a al inteligencia estadounidense ante dicha situación: "¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia". Calificando los ataques como graves infracciones que sobrepasan las líneas de lo correcto.

