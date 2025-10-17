¡En el último segundo! La voz de Miguel Prieto conquista el corazón de Mika

El escenario de La Voz volvió a llenarse de emoción con la actuación de Miguel, un talent con una voz rasgada y mucha sensibilidad que conquistó al público desde la primera nota.

Acompañado solo por su guitarra, interpretó ‘Say something’ de A Great Big World, en una versión íntima, honesta y llena de sentimiento.

Su actuación fue creciendo con cada acorde, y cuando parecía que los coaches no se decidirían a pulsar, Mika lo hizo justo en el último segundo, dejándose llevar por la emoción.

“Estás en mi equipo”, exclamó el coach internacional al girar su silla, mientras el plató rompía en aplausos.

Mika quiso animar a su nuevo talent con unas palabras que reflejaron su conexión desde el primer momento: “No necesitas tener miedo; con los nervios, cuando has visto que nadie se giraba, has empujado un poco más”.

El coach terminó su discurso con una frase que resumió la esencia de Miguel: “Tienes una fuerza que no sabes todavía”. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!