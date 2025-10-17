Gabriel pone en jaque a los De la Reina al sabotear la fábrica

Gabriel actúa a escondidas y entra en la sala de calderas decidido a cumplir su venganza. Manipula las máquinas, alterando la temperatura y la presión hasta límites alarmantes. Su objetivo: provocar un accidente que arrase la fábrica.

Durante la noche, mientras todos duermen, su plan avanza sin que nadie sospeche. Pero el aumento descontrolado de las máquinas amenaza con salirse de su control. ¿Descubrirán su sabotaje antes de que ocurra una tragedia en Sueños de libertad?