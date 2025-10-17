Muere Emilio Rodríguez Menéndez: de sus casos más mediáticos a su relación con Nuria Bermúdez

Ayer por la noche, día 16 de octubre, murió José Emilio Rodríguez Menéndez a los 75 años de edad, el mismo día de su cumpleaños. Él era un polémico abogado español conocido por defender ante el juzgado a personajes muy mediáticos.

Menéndez ha fallecido en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid, después de varias semanas ingresado.

Emilio Rodríguez Menéndez | Gtres

Sus casos más polémicos como abogado

Si Emilio destacó tanto en nuestro mundo, fue por defender e intervenir en casos muy polémicos que cautivaron toda la atención de los medios de comunicación.

Entre ellos, defendió a Nieves Soldevilla, conocido el caso como la dulce Neus, quien fue acusada de matar a su marido. También fue muy comentada su defensa a los policías condenados por la desaparición de Santiago Corella, conocido como El Nani.

Uno de los casos que más retumbó en nuestro país, fue el de Dioniso Rodríguez. Conocido como El Dioni, en 1989, que por aquel entonces era guardia de seguridad, robó un furgón que contenía 298 millones de pesetas, poco menos de 2 millones de euros, y se fugó a Brasil con el dinero.

Y, uno de los más actuales, fue la defensa a Antonio David Flores en su divorcio con Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco. Fue, sin ninguna duda, uno de los casos del que más se habló y emitió en televisión.

Emilio Rodríguez Menéndez y Antonio David Flores | Gtres

Sus condenas

Emilio, además de defender casos en los juzgados, también cometió una serie de delitos por los cuales fue acusado y condenado a prisión.

En el año 2004 lo condenaron a dos años de prisión por difundir un vídeo sexual que vulneraba la intimidad de un gran empresario del mundo de la comunicación. Con ello, huyó a Argentina, donde le detuvieron un año más tarde.

Estando en libertad provisional en el país sud americano, regresó a España, de forma clandestina, en el año 2006. Pero fue descubierto y arrestado en Lisboa, y, finalmente, trasladado a una prisión de Salamanca.

Ese mismo año, el Tribunal Supremo, aumentó a diez años su condena de cárcel, por defraudar algo menos de 2 millones de euros entre los primeros años de la década de los 90, concretamente entre 1990 y 1993. Además, obtuvo una multa de 3,6 millones de euros.

Emilio Rodríguez Menéndez | Gtres

Dos años más tarde, en 2008 e ingresado en prisión, consiguió un permiso penitenciario de cuatro días, el cual aprovechó para fugarse con su esposa, Vanessa Palomares. Pusieron rumbo a Francia, Paraguay y acabaron en Argentina, en Buenos Aires. En 2014 decidieron volver a España.

Casi 10 años más tarde, en 2023, le condenaron a 4 años de cárcel por estafa grave e intrusismo profesional, puesto que sacó 120.000 euros a cuatro personas, a quienes engañó con un falso negocio millonario de compraventa de petróleo de la empresa argentina YPF.

Su historia con Nuria Bermúdez

Emilio Rodríguez Menéndez, además de abogado y condenado a prisión, también era muy mujeriego. Solo sabiendo que engañó a su quinta esposa haciéndole creer que era la primera ya es suficiente para verlo.

Y es que él mismo reconoció, a lo largo de la historia, que planeó bodas sin estar apenas enamorado y que los primeros meses de matrimonio con alguna de sus mujeres estuvieron llenos de infidelidades.

Emilio Rodríguez Menéndez | Gtres

Pero, destacan, sobre todo, algunos rumores que nunca llegaron a confirmarse pero que fueron un verdadero escándalo en los medios de comunicación del momento. Entre ellos, la historia de amor con Nuria Bermúdez, ex agente FIFA y actual empresaria.

Aunque públicamente y a través de programas televisivos se contó que había amor entre ambos personajes, el propio Emilio contó en varios medios de comunicación que era mentira. El abogado explicó que nunca se acostó con Bermúdez, aunque guarda muy buenos recuerdos con ella puesto que es una persona muy divertida.