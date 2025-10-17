Antena 3 LogoAntena3
Fernando Romay se sincera sobre el bullying que sufrió por su altura: "A mí me llamaron de todo"

El deportista nos cuenta cómo superó la presión por ser diferente y el acoso escolar que sufrió en el colegio.

Fernando Romay, una de las grandes leyendas del baloncesto español, ha relatado en varias ocasiones el acoso que sufrió durante su infancia y adolescencia por su altura. Antes de convertirse en un icono deportivo, vivió situaciones de burlas y rechazo que marcaron profundamente su juventud.

Su altura se convirtió en un foco para los acosadores y Romay sufrió mucho: "Me llamaron de todo". Además, en el colegio tenía un pupitre más grande que el de sus compañeros y los profesores le mandaban castigado a uno pequeño.

Su cuerpo también le hizo difícil realizar ciertas actividades que en el colegio fueron objeto de burla entre sus compañeros: "Yo la gimnasia no la aprobé en la vida, me hacían saltar el potro".

Hoy, Romay utiliza su experiencia para dar visibilidad al bullying y lanzar un mensaje de empatía y respeto. Con su historia, recuerda que las diferencias que pueden ser motivo de burla en la infancia pueden convertirse en la mayor fortaleza de una persona.

Programas

