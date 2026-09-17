Hablamos con ella
Tamara Gorro desvela cómo está Cayetano Rivera tras el dardo de su hermano Fran
La influencer y pareja de Cayetano Rivera irrumpe en directo para desvelar cómo se encuentra el torero en pleno conflicto familiar.
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Continúa la guerra de los hermanos Rivera. Cayetano y Fran se muestran distantes tras el conflicto ocurrido en la tradicional corrida Goyesca, en la que Francisco no contó con su hermano como parte del cartel.
Según confirmaban hace unos días, la guerra entre los hermanos va más allá del cartel de toreros de Ronda. Estos estarían enfrentados por la gestión de la Goyesca, que recae enteramente sobre Fran Rivera.
Además, un nuevo dardo de Fran a Cayetano ha reavivado la guerra. Este ha declarado que está de acuerdo con que su hija Tana Rivera se ocupe de la Goyesca. "Imagino que Cayetano sabe que se refiere a la parte de la fiesta", afirma Paloma García-Pelayo.
En pleno directo en Y ahora Sonsoles, Tamara Gorro ha irrumpido por teléfono para desvelar cómo se encuentra su pareja, Cayetano Rivera, en plena guerra familiar. "Yo creo que Cayetano no está bien", advierte Paloma García-Pelayo. Una afirmación que Tamara Gorro ha confirmado a nuestro programa.
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Cayetano Rivera atraviesa una época difícil de su vida, en el epicentro mediático por su conflicto con su hermano Fran Rivera. ¡No te pierdas la conversación con Tamara Gorro en el vídeo de arriba!
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