Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AUDIENCIA NACIONAL

El juez Ruiz de Lara apunta al Gobierno: "La estrategia Trump de atacar al poder judicial es inconcebible en un estado de derecho"

El juez Manuel Ruiz de Lara ha respondido a los requerimientos de la Audiencia Nacional y ha explicado que se trata de un procedimiento administrativo para analizar, caso por caso, a cada migrante antes de ser devueltos a Marruecos.

JUEZ MANUEL

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

"El hecho de que 70.000 personas se planten en la frontera no es algo casual", explicaba el magistrado Manuel Ruiz de Lara refiriéndose a la entrada del pasado mes de julio a Ceuta y la paralización de la Audiencia Nacional a uno de los campamentos que iban a instalarse en el puerto.

"Alguien organizaría ese desplazamiento en autobuses o coches y la jueza María Tardón determinará la mecánica de lo que pasó y quien consintió la entrada, siendo un delito contra el territorio nacional", apostilla el juez. "Si la jueza finalmente determina si hay miembros de Marruecos que hayan constituido el delito, la jueza procederá al llamamiento en calidad de investigado a los responsables".

El gobierno y los ataques a los jueces

La Audiencia Nacional y la jueza Tardón investigan ahora el origen a la invasión y, el propio juez Ruiz de Lara pide que dejen "trabajar a la jueza sin atacarles". "Cuando hay una resolución judicial que al Gobierno no le es de su agrado, emprenden un ataque con insultos y calumnias. Esta estrategia a los Donald Trump de atacar al poder judicial, es inconcebible en un estado de derecho", explica el juez.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas ha presentado un requerimiento al Gobierno para que resuelva los expedientes de expulsión y recalca el propio Manuel Ruiz de Lara que "el requerimiento de Vivas es un brindis al sol, la cuestión es aplicar un procedimiento administrativo que implica la devolución de cada persona, individualizada caso por caso".

Explica, que "no hay ataque al Gobierno, lo dictado es conforme a derecho, cualquier resolución administrativa como la de Puente es susceptible de control y lo que se ha presentado es una cautelar para requerir al ministerio de Fomento para que adjunte el expediente" en el que se acuerda la decisión de crear un nuevo campamento para migrantes en el puerto de Ceuta.

"Mientras no se resuelva la medida, no se va a instalar el campamento" y, advierte el juez que "puede haber peligro a los propios migrantes con depósitos inflamables, no tiene sentido montarlo para luego tener que desmontarlo", Susanna Griso y Ruiz de Lara concuerdan que tiene más sentido hacerlo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

CEUTA MIGUEL

Miguel, ceutí que acaba de superar un cáncer: "Llego a la ciudad y me encuentro con que no puedo salir a la calle y hacer vida normal"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Lorenzo Silva propone una "ley de la corona" para delimitar el papel del Rey y del Gobierno

Lorenzo Silva propone una "ley de la corona" para delimitar el papel del Rey y del Gobierno

CEUTA MIGUEL

Miguel, ceutí que acaba de superar un cáncer: "Llego a la ciudad y me encuentro con que no puedo salir a la calle y hacer vida normal"

El presidente del Puerto de Ceuta alerta del impacto del campamento de migrantes en una zona crítica

El presidente del Puerto de Ceuta exige un informe que avale la instalación del campamento: "Lo he pedido dos veces, lo quiero ver"

Yanina, la mujer señalada como "espía rusa" que puso en alerta a la OTAN por Tinder
TESTIMONIO

Yanina, la mujer señalada como "espía rusa" que puso en alerta a la OTAN por Tinder

VIVAS EN DIRECTO
CRISIS EN CEUTA

Vivas responde a Pedro Sánchez: "Me parece una salida de tono, tiene que saber identificar las competencias que le corresponden a Interior"

Tamara Gorro
Hablamos con ella

Tamara Gorro desvela cómo está Cayetano Rivera tras el dardo de su hermano Fran

La influencer y pareja de Cayetano Rivera irrumpe en directo para desvelar cómo se encuentra el torero en pleno conflicto familiar.

Campamentos de migrantes.
Crisis en Ceuta

La crítica de un 'influencer' ceutí: "Ceuta es la moneda de cambio del Gobierno para que se deje de hablar de sus corruptelas"

'Espejo Público' habla con los creadores de contenido Javier y Jesús. Ambos comparten en sus cuentas de redes sociales cómo es el día a día en Ceuta. "Faltan policías, cuerpos de seguridad...Los militares están atados de pies y manos", lamenta uno de ellos.

Choque entre Elisa Beni y Chema Crespo

Elisa Beni y Chema Crespo chocan ante la "falta de empatía" de Sánchez hacia Vivas: "El respeto es evidente"

El lado más personal de Moisés, de la A a la Z: "La llamada de Pasapalabra me pilló en Calpe"

El lado más personal de Moisés, de la A a la Z: "La llamada de Pasapalabra me pilló en Calpe"

JUEZ MANUEL

El juez Ruiz de Lara apunta al Gobierno: "La estrategia Trump de atacar al poder judicial es inconcebible en un estado de derecho"

Publicidad