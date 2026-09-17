Julio Iglesias Jr. rompe su silencio sobre el proceso legal de su padre

Ser hijo de Julio Iglesias supone para Julio Iglesias Jr. una gran responsabilidad y también un orgullo. Su buena relación queda reflejada en su próximo proyecto: una gira en la que pondrá voz a los grandes éxitos de su padre.

Los últimos meses, sin embargo, han estado marcados por las acusaciones de dos extrabajadoras del hogar. Tras archivarse la causa por falta de competencia y jurisdicción territorial, las denunciantes han presentado una nueva querella ante la Audiencia Nacional. Julio Iglesias Jr. asegura en Y ahora Sonsoles que el asunto está en manos de abogados y desea que se resuelva.