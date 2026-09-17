Sánchez - Vivas
Elisa Beni y Chema Crespo chocan ante la "falta de empatía" de Sánchez hacia Vivas: "El respeto es evidente"
Ambos colaboradores debaten sobre el cargo de Juan Jesús Vivas. Chema Crespo, director general de Público.es, le sitúa como un alcalde presidente "como lo son todos". Sin embargo, la colaboradora Elisa Beni discrepa y niega que todos lo sean.
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La gestión de la crisis migratoria de Ceuta por parte del Gobierno central ha recordado en muchos casos a la que el Ejecutivo mantuvo en 2024 durante la DANA de Valencia.
La colaboradora Elisa Beni sitúa esta actuación como una estrategia de marketing político, pero marca una clara diferencia en cuanto a la figura del líder autonómico. Y es que destaca que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, es "alcalde-presidente" y la asamblea la asemeja a "un ayuntamiento". "No pueden nada más que aprobar reglamentos, no tienen la misma capacidad que una comunidad autónoma", señala.
Por tanto, en este contexto, pone sobre la mesa la complejidad de que el Gobierno pueda darle la vuelta al relato. Para la colaboradora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, demuestra "falta de empatía" al intentar eludir responsabilidades y pasarle la pelota al presidente de la ciudad autónoma. Una percepción que parte de las palabras de Sánchez con las que respondía a unos reporteros que le preguntaban por los menores que se encuentran en las calles de Ceuta: "Eso a Vivas, pregúntale".
"Elisa, no tienes por qué saberlo todo"
Una opinión con la que el director general de Público.es, Chema Crespo, discrepa en cierto modo. Aunque sostiene que son declaraciones que deberían haberse evitado, justifica que Vivas cuenta "sobre su mesa con el ofrecimiento del Ministerio de Juventud para trasladar a 500 menores desde hace días". "Eso está por escrito", defiende.
"Eso no me acaba de cuadrar", contesta Beni ante la ausencia de respuesta del Gobierno ceutí. A lo que Crespo es directo: "Eso no significa que no sea cierto".
El periodista se mantiene y ve "evidente y reconocido" el respeto por parte del Ejecutivo a Vivas, al que denomina "alcalde-presidente", en sintonía con las palabras previas de Beni, añadiendo: "como lo son todos".
Ante esto, la colaboradora reacciona inminentemente y niega que todos ocupen este mismo cargo.
"Elisa, no tienes por qué saberlo todo. Estás hablando con un secretario municipal", rebatía Crespo, tildando de "absurda" la diferenciación.
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